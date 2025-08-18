Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarına start verdi.

Antrenmanda neler yapıldı?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip atletik koşu, rondo ve atletik oyunlarla idmanı tamamladı.

Sipay Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaparak toparlanma sürecine girdi.

Takvime dair önemli notlar

Sivasspor yarın izin yapacak. Hazırlıklar, 20 Ağustos Çarşamba günü basına ve taraftara açık gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor arasındaki karşılaşma, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Charis Charisis de katıldı.