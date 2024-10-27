Panathinaikos, Olympiakos'u Derbide Mağlup Etti

Panathinaikos, Olympiakos'u Yendi

Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, önemli bir derby maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Maç, Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleşti.

Maçın Detayları

Maçın 4. haftasında mücadele eden Panathinaikos, ilk yarıyı 48-38 önde tamamlayarak avantaj elde etti. Genel olarak savunmaların ön planda olduğu bu mücadelede, Ergin Ataman’ın ekibi, rakibine oranla daha az hata yaptı.

Sonuç olarak, Panathinaikos AKTOR, maçı 78-71 gibi bir skorla kazanarak, ligin 4'te 4 yapma başarısını gösterdi. Bu sonuç, Olympiakos'un da sezon boyunca aldığı ilk mağlubiyet oldu.