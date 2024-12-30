PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya 4 Ay Sahalardan Men Cezası

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya Cezası Kesildi

Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, PAOK teknik direktörü Razvan Lucescuya 4 ay sahalardan men cezası verdi. Yapılan açıklamada, Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine yönelik karar alındığı belirtildi.

Disiplin Kurulu Kararı

Lucescu ile birlikte teknik ekibindeki dört kişi de aynı ceza ile karşılaştı. Her biri 4 ay sahalardan men edilirken, ayrıca 15 bin avro para cezasına çarptırıldılar.

Gergin Anlar ve Görüntüler

Bu cezanın arka planında, Yunanistan Kupası'nda 18 Aralık tarihinde AEK ile oynanan ve PAOK'ın 1-0 kaybettiği maç sonrası yaşanan gerginlik yer alıyor. Stadyum otoparkında meydana gelen olayların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, üç AEK taraftarının ellerindeki formaları PAOK'lı futbolcu ve teknik ekibi taşıyan otobüse gösterdiği, bu sırada Lucescu'nun araçtan inerek AEK'li taraftarla tartışmaya girdiği görülüyor. Görüntülerde, Lucescu'nun bir AEK taraftarına fiziksel temasta bulunması dikkat çekiyor.