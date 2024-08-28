Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Para Milli Bilek Güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu

Abdulsamet Ocakoğlu, Moldova'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:48
Para Milli Bilek Güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu

Abdulsamet Ocakoğlu Pes Etmedi, Altın Madalyayı Kazandı

Son yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda pek çok başarı elde eden Abdulsamet Ocakoğlu, bu yıl Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir zafer elde etti.

Geçen Yıl İkinci Olmuştu

24 yaşındaki para milli sporcu, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen şampiyonada mücadele etti. Geçen yıl Kazakistan'da düzenlenen şampiyonada ikincilik elde eden Abdulsamet, bu yılki şampiyonada birincilik için mücadele etti.

Ocakoğlu, “Pes etmedim, daha çok çalıştım. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyordum. Sonunda Moldova'da bu başarıyı elde ettim. Bayrağımızı dalgalandırmak tarifsiz bir duygu. Madalyam ülkeme, aileme ve şehrime armağan olsun,” şeklinde duygularını ifade etti.

Sporcu Arkadaşlarına Motivasyon

Başarısının ardından engelli sporculara moral verecek şekilde konuşan Ocakoğlu, “Spor yapanlar, başarı elde edemediklerinde hemen bırakmak istiyorlar. Ancak azmetmek ve çalışmaya devam etmek gerekiyor. Daha önce televizyonda şampiyonları izlerken üzülüyordum, ama şimdi ben de onlardan biriyim,” dedi.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli...

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar