Para Milli Bilek Güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu Oldu

Abdulsamet Ocakoğlu Pes Etmedi, Altın Madalyayı Kazandı

Son yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda pek çok başarı elde eden Abdulsamet Ocakoğlu, bu yıl Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir zafer elde etti.

Geçen Yıl İkinci Olmuştu

24 yaşındaki para milli sporcu, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen şampiyonada mücadele etti. Geçen yıl Kazakistan'da düzenlenen şampiyonada ikincilik elde eden Abdulsamet, bu yılki şampiyonada birincilik için mücadele etti.

Ocakoğlu, “Pes etmedim, daha çok çalıştım. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyordum. Sonunda Moldova'da bu başarıyı elde ettim. Bayrağımızı dalgalandırmak tarifsiz bir duygu. Madalyam ülkeme, aileme ve şehrime armağan olsun,” şeklinde duygularını ifade etti.

Sporcu Arkadaşlarına Motivasyon

Başarısının ardından engelli sporculara moral verecek şekilde konuşan Ocakoğlu, “Spor yapanlar, başarı elde edemediklerinde hemen bırakmak istiyorlar. Ancak azmetmek ve çalışmaya devam etmek gerekiyor. Daha önce televizyonda şampiyonları izlerken üzülüyordum, ama şimdi ben de onlardan biriyim,” dedi.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.

Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ocakoğlu, antrenmanlarına devam ediyor.