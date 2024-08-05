Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Zirveye Yerleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalyaların Dağılımı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu gün itibarıyla ABD, kazandığı 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalyayla ülke sıralamasında liderliğe yükseldi.

Oyunların Medalları

ABD, dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 71'e çıkararak, listenin zirvesine yerleşti.

Bu gelişmeyle birlikte Çin, 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz madalya ile ikinci sıraya geriledi ve toplam madalya sayısı 45 oldu. Ev sahibi Fransa ise 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyasıyla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye'nin Durumu

Oyunlarda şimdiye kadar 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz ve atıcılıkta gümüş madalya alarak, 49. sırada yer aldı. Türkiye'nin toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

Madalya Tablosu

Paris 2024'teki madalya tablosu şu şekilde: