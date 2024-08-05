Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Zirveye Yerleşti

Paris 2024'te ABD, dokuzuncu gün sonunda 71 madalya ile liderliği ele geçirdi; Türkiye ise 49. sırada yer alıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 01:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 01:05
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Zirveye Yerleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalyaların Dağılımı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu gün itibarıyla ABD, kazandığı 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalyayla ülke sıralamasında liderliğe yükseldi.

Oyunların Medalları

ABD, dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 71'e çıkararak, listenin zirvesine yerleşti.

Bu gelişmeyle birlikte Çin, 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz madalya ile ikinci sıraya geriledi ve toplam madalya sayısı 45 oldu. Ev sahibi Fransa ise 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyasıyla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye'nin Durumu

Oyunlarda şimdiye kadar 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz ve atıcılıkta gümüş madalya alarak, 49. sırada yer aldı. Türkiye'nin toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

Madalya Tablosu

Paris 2024'teki madalya tablosu şu şekilde:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
ABD 19 26 26 71
Çin 19 15 11 45
Fransa 12 14 18 44
Türkiye 1 1 2 4

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor