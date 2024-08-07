Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Bahreynli Winfred Yavi Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Fransa'nın etkileyici başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, atletizmde önemli anlar yaşanıyor.

Winfred Yavi'nin Tarihi Başarısı

Kadınlar 3 bin metre engelli finalinde Bahreynli sporcu Winfred Yavi, 8.52.76'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Yavi, bu derecesiyle Pekin 2008'de Rus sporcu Gulnara Samitova-Galkina tarafından elde edilen 8.58.81'lik olimpiyat rekorunu kırmayı başardı.

Diğer Dereceler

Bu disiplinde gümüş madalyayı Ugandalı sporcu Peruth Chemutai 8.53.34 zamanıyla, bronz madalyayı ise Kenyalı Faith Cherotich 8:55.15 ile elde etti.

Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atletizm alanında heyecan verici bir başlangıç yaptığını gösteriyor.