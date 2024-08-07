Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Bahreynli Winfred Yavi Altın Madalya Kazandı

Bahreynli atlet Winfred Yavi, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 3 bin metre engellide altın madalya ile tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:17
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Bahreynli Winfred Yavi Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Fransa'nın etkileyici başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, atletizmde önemli anlar yaşanıyor.

Winfred Yavi'nin Tarihi Başarısı

Kadınlar 3 bin metre engelli finalinde Bahreynli sporcu Winfred Yavi, 8.52.76'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Yavi, bu derecesiyle Pekin 2008'de Rus sporcu Gulnara Samitova-Galkina tarafından elde edilen 8.58.81'lik olimpiyat rekorunu kırmayı başardı.

Diğer Dereceler

Bu disiplinde gümüş madalyayı Ugandalı sporcu Peruth Chemutai 8.53.34 zamanıyla, bronz madalyayı ise Kenyalı Faith Cherotich 8:55.15 ile elde etti.

Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atletizm alanında heyecan verici bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek