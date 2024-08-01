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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Çift Kürek Kategorisinde Kazananlar

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar ve erkeklerde çift kürek finalleri sonuçlandı. Yeni Zelanda ve Romanya altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:28
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Çift Kürek Kategorisinde Kazananlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çift Kürek Finalleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çift kürek kategorisinde yapılan finaller, spor severlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmalar Vaires Sur Marne Nautical alanında gerçekleştirildi.

Kadınlar Kategorisi

Bu mücadelenin sonucunda Yeni Zelanda kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Romanya ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Büyük Britanya ise yarışmayı bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler Kategorisi

Erkekler çift kürek yarışmasında ise Romanya, altın madalya ile zafere ulaştı. Hollanda gümüş madalyanın sahibi olurken, İrlanda da yarışmayı bronz madalya ile tamamladı.

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