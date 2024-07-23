Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar sona eriyor; güvenlik önlemleri ve temizlik çalışmaları artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:58
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Geri Sayım

OZHAN MEMİŞ - Fransa’nın başkenti Paris, tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapmak üzere son hazırlıklarını tamamlamakta. Olimpiyat oyunları 26 Temmuz 2024'te başlayacak.

Oyunların Yapılacağı Efsanevi Mekanlar

Bu yıl 100 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapacak Paris, tarihi ve simgesel yapılarıyla dikkat çeken bir dizi yarışma alanı oluşturdu. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve Versay Sarayı gibi ikonik noktalar, ziyaretçilere kapatıldı ve buradaki hazırlıklar yoğunlaştı.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Olimpiyatlar sırasında güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarılacak. Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, "Oyunlar süresince 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis ve 18 bin asker hazır bulunacak. Açılış töreni için polis sayısı 45 bine yükselecek," açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Macron ise, "Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak," ifadelerini kullandı.

Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Şehrin genel temizliği ise temizlik ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Yarışma alanlarına ve ikonik yapılara giden yollar sürekli olarak temizleniyor.

Sen Nehri'nde Hazırlıklar Tamamlanıyor

Açılış seremonisinin yanı sıra Olimpiyat maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon etkinlikleri de Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. 6.2 kilometrelik alanda düzenlenecek tribünler, izleyicilere eşsiz bir manzara sunacak.

Ayrıca, kirlilik nedeniyle uzun süre tartışmalara neden olan Sen Nehri, olimpiyatlar öncesinde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile yüzme yarışmalarına hazır hale getirildi. Bu yıl 26 Temmuz'da açılış seremonisi, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme ve diğer tarihlerde triatlon ile paratriatlon müsabakaları düzenlenecek.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son...

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm