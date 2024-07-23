Paris 2024 Olimpiyat Oyunları İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Geri Sayım

OZHAN MEMİŞ - Fransa’nın başkenti Paris, tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapmak üzere son hazırlıklarını tamamlamakta. Olimpiyat oyunları 26 Temmuz 2024'te başlayacak.

Oyunların Yapılacağı Efsanevi Mekanlar

Bu yıl 100 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapacak Paris, tarihi ve simgesel yapılarıyla dikkat çeken bir dizi yarışma alanı oluşturdu. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve Versay Sarayı gibi ikonik noktalar, ziyaretçilere kapatıldı ve buradaki hazırlıklar yoğunlaştı.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Olimpiyatlar sırasında güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarılacak. Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, "Oyunlar süresince 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis ve 18 bin asker hazır bulunacak. Açılış töreni için polis sayısı 45 bine yükselecek," açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Macron ise, "Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak," ifadelerini kullandı.

Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Şehrin genel temizliği ise temizlik ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Yarışma alanlarına ve ikonik yapılara giden yollar sürekli olarak temizleniyor.

Sen Nehri'nde Hazırlıklar Tamamlanıyor

Açılış seremonisinin yanı sıra Olimpiyat maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon etkinlikleri de Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. 6.2 kilometrelik alanda düzenlenecek tribünler, izleyicilere eşsiz bir manzara sunacak.

Ayrıca, kirlilik nedeniyle uzun süre tartışmalara neden olan Sen Nehri, olimpiyatlar öncesinde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile yüzme yarışmalarına hazır hale getirildi. Bu yıl 26 Temmuz'da açılış seremonisi, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme ve diğer tarihlerde triatlon ile paratriatlon müsabakaları düzenlenecek.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 60 binin üzerinde güvenlik ekibinin görev yapacağı olimpiyat oyunları öncesinde yaklaşık 1 milyon kişi güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri, Zafer Takı çevresinde de görev alıyor.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Kentin farklı noktalarına olimpiyat logoları ve olimpiyatı simgeleyen fotoğraflar yerleştirildi.