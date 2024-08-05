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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Takım Sürat Bisikletinde Altın Madalya

Büyük Britanya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar takım sürat bisikletinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 23:26
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Takım Sürat Bisikletinde Altın Madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Takım Sürat Bisikleti Mücadelesi

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, pist bisikleti kadınlar takım sürat kategorisinin heyecan dolu yarışları sonucunda madalyalar sahiplerini buldu. Büyük Britanya, bu zorlu mücadelede altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmanın Detayları

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ulusal Veledromda gerçekleşen yarışta, Yeni Zelanda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Almanya ise bronz madalyayla yarışmayı tamamladı. Bu sonuçlar, ülkelerin pist bisikletindeki rekabetini bir kat daha artırmış oldu.

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