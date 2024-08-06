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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Berke Akçam Başarıyla Yarı Finale Yükseldi

Berke Akçam 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ısınma sorunları yüzünden yarışamadı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:16
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Berke Akçam Başarıyla Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Atletler

Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Berke Akçam, 400 metre engelli kategorisinde serisinde 48.72'lik zamanla birinci olarak yarı finale adını yazdırdı.

Yasmani Copello'nun Sorunu

Diğer bir milli atlet Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı. Bu durum, Türkiye için büyük bir kayıp olsa da Berke Akçam'ın başarısı umut verici.

Yarı Final Mücadelesi

Berke Akçam'ın bulunduğu seride Alman sporcu Joshua Abuaku da başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Yarı final mücadelesi yarın saat 20.35'te gerçekleştirilecek, spor severler bu önemli mücadeleyi merakla bekliyor.

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