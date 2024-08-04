Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler Basketbol Çeyrek Finalleri Belirlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Basketbolda Çeyrek Final Zamanı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, takımların karşılaşacağı maçlar 6 Ağustos Salı günü Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilecek.
Çeyrek Final Eşleşmeleri
İşte çeyrek final eşleşmeleri ve maç saatleri (TSİ):
- 12.00 Almanya - Yunanistan
- 15.30 Sırbistan - Avustralya
- 19.00 Fransa - Kanada
- 22.30 Brezilya - ABD
Her karşılaşma, heyecan dolu anlara ve büyük rekabete sahne olacak.