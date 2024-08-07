Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Parkta Altın Madalya Avustralya'ya

Keegan Palmer, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kaykay erkekler park kategorisinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:23
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Parkta Altın Madalya Avustralya'ya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykayda Dereceler Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, kaykay branşında erkekler park kategorisinde heyecan dolu anlara sahne oldu. 23 Temmuz 2024 tarihinde Concorde Meydanı'nda düzenlenen yarışmada sporcular, performanslarıyla göz doldurdu.

Altın Madalya Avustralya'nın

Yarışmayı başarıyla tamamlayan Keegan Palmer, 93.11 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Palmer, rakipleri arasında öne çıkarak Avustralya bayrağını gururla dalgalandırdı.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Amerikalı sporcu Tom Schaar 92.23 puanla gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Augusto Akio 91.85 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu mücadele, kaykay tutkunları için unutulmaz bir anı bıraktı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı, gençliğin ve dinamikliğin en güzel örneklerinden birini sergilemeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak