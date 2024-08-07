Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Parkta Altın Madalya Avustralya'ya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykayda Dereceler Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, kaykay branşında erkekler park kategorisinde heyecan dolu anlara sahne oldu. 23 Temmuz 2024 tarihinde Concorde Meydanı'nda düzenlenen yarışmada sporcular, performanslarıyla göz doldurdu.

Altın Madalya Avustralya'nın

Yarışmayı başarıyla tamamlayan Keegan Palmer, 93.11 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Palmer, rakipleri arasında öne çıkarak Avustralya bayrağını gururla dalgalandırdı.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Amerikalı sporcu Tom Schaar 92.23 puanla gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Augusto Akio 91.85 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu mücadele, kaykay tutkunları için unutulmaz bir anı bıraktı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı, gençliğin ve dinamikliğin en güzel örneklerinden birini sergilemeye devam ediyor.