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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Okçulukta Altın Madalya Güney Kore'ye Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk karışık çiftler finalinde Güney Kore altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:21
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Okçulukta Altın Madalya Güney Kore'ye Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında karışık çiftlerde altın madalya, Güney Kore ekibinin oldu. Final müsabakası, Fransa'nın tarihi Invalides alanında gerçekleştirildi.

Final Mücadelesi

Final karşılaşmasında Sihyeon Lim ve Woojin Kim'den oluşan Güney Kore takımı, Almanya'dan Michelle Kroppen ve Florian Unruh çiftini 6-0'lık bir skorla mağlup ederek altın madalyayı kazanmayı başardı.

Diğer Dereceler

Bu kategori kapsamında, ABD'yi temsil eden Casey Kaufhold ve Brady Ellison çifti, Hindistan'ın Ankita Bhakat ile Dhiraj Bommadevara ekibini 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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