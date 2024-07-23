Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Seremonisi Provası Gerçekleştirildi

Paris 2024 Olimpiyatları'na Hazırlık Başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinin provası, 26 Temmuz Cuma günü yapılacak etkinlik öncesinde gerçekleştirildi. Provalar, kentin ikonik yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nin büyüleyici atmosferinde yapıldı.

Şövalye Teması Dikkat Çekti

Bu özel provada, şövalye teması ön plana çıkarıldı. Atlı muhafızlar eşliğinde, Eyfel Kulesi'nin önündeki Pont d'Iena köprüsünü geçerek Sen Nehri'ni geçen bir şövalye, açılış seremonisinin final noktası olan Trocadero'ya ulaşarak seremoninin tanıtımını gerçekleştirdi.

Işık Gösterisi Denendi

Etkinlikte ayrıca, sanat direktörleri tarafından yapılan provalarda, Eyfel Kulesi'nin ünlü ışık şovunun da tasarımı denendi. Bu sahne çalışmaları, Olimpiyat Oyunları'nın sıradışı atmosferini daha da güçlendirecektir.