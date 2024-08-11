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Paris 2024 Olimpiyatları: Çin, Artistik Yüzmede Altın Madalyayı Kazandı

Çin, Paris 2024 Olimpiyatları'nda artistik yüzme çiftler serbest rutinde altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:58
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:58
Paris 2024 Olimpiyatları: Çin, Artistik Yüzmede Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

2024 Paris Olimpiyatları'nda, artistik yüzme çiftler serbest rutinde altın madalya Çin ekibine gitti. Fransa'nın Paris kentindeki Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen finalde Çinli sporcular Liuyi Wang ve Qianyi Wang, 566.4783 puan alarak birinci oldu.

Ödül Töreninin Detayları

İkinci sırayı Büyük Britanya ekibi Kate Shortman ve Isabelle Thorpe ise 558.5367 puanla elde etti. Üçüncülüğü ise Hollanda'dan Bregje de Brouwer ve Noortje de Brouwer 558.3963 puanla kazandı.

Bu sonuçlar, artistik yüzme alanındaki rekabetin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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