Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Japonya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Güreş branşı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda dikkat çekici anlara sahne oldu. Japon sporcu Kotaro Kiyooka, erkekler 65 kilo kategorisinde
Final Mücadelesi
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen finalde, Kiyooka, İranlı güreşçi Rahman Amourzadkhalili'yi yenerek altın madalya kazanmayı başardı.
Branşta Diğer Başarılar
Bu kategoride Arnavut sporcu Islam Dudaev ile Porto Rikolu Sebastian Rivera bronz madalyayı paylaştı.
Paris 2024, sporcular için unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor.