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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Japonya'nın

Kotaro Kiyooka, Paris 2024'te güreş 65 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:22
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Japonya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Güreş branşı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda dikkat çekici anlara sahne oldu. Japon sporcu Kotaro Kiyooka, erkekler 65 kilo kategorisinde

Final Mücadelesi

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen finalde, Kiyooka, İranlı güreşçi Rahman Amourzadkhalili'yi yenerek altın madalya kazanmayı başardı.

Branşta Diğer Başarılar

Bu kategoride Arnavut sporcu Islam Dudaev ile Porto Rikolu Sebastian Rivera bronz madalyayı paylaştı.

Paris 2024, sporcular için unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor.

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