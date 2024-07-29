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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar 10m Havalı Tüfekte Hyojin Ban Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te kadınlar 10m havalı tüfek kategorisinde Hyojin Ban altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:51
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar 10m Havalı Tüfekte Hyojin Ban Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde madalyalar sahibini buldu. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen yarışmalarda, 16 yaşındaki Güney Koreli Hyojin Ban, 251.80 puanla altın madalyayı kazanmayı başardı.

Gümüş Madalya için Zorlu Mücadele

Bu organizasyonda gümüş madalyanın sahibi ise aynı puanı elde eden Çinli Yuting Huang oldu. Ancak, altın madalya sahibi belirlendiği baraj atışında Hyojin Ban, 0.1 puanlık bir farkla rakibini geçti.

Yeni Bir Rekor

Bu sonuçla birlikte, Hyojin Ban atıcılık tarihinde en genç kadın olimpiyat şampiyonu unvanını kazandı. Öte yandan, her iki sporcunun elde ettiği puan, olimpiyat rekorunu da eşitledi.

Kazananlar Arasında

İsviçreli Audrey Gogniat ise 230.30 puanla bronz madalya kazanarak podyuma çıkan üçüncü isim oldu.

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