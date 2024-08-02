Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yüzme Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Müsabakaları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında yüzme branşında erkekler 50 metre serbest stilde final yarışmaları gerçekleştirildi.

Altın Madalyanın Sahibi: Cameron McEvoy

Organizasyonun yapıldığı Paris La Defense Arena'da, Avustralya'nın yetenekli yüzücüsü Cameron McEvoy, 21 saniye 25 salise derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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Büyük Britanyalı sporcu Benjamin Proud 21 saniye 30 saliselik derecesiyle gümüş madalyayı kazanırken, ev sahibi Florent Manaudou ise 21 saniye 56 salise ile bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.