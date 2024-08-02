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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yüzme Heyecanı

Cameron McEvoy, Paris 2024'te erkekler 50 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:46
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yüzme Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Müsabakaları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında yüzme branşında erkekler 50 metre serbest stilde final yarışmaları gerçekleştirildi.

Altın Madalyanın Sahibi: Cameron McEvoy

Organizasyonun yapıldığı Paris La Defense Arena'da, Avustralya'nın yetenekli yüzücüsü Cameron McEvoy, 21 saniye 25 salise derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyalar Paylaşıldı

Büyük Britanyalı sporcu Benjamin Proud 21 saniye 30 saliselik derecesiyle gümüş madalyayı kazanırken, ev sahibi Florent Manaudou ise 21 saniye 56 salise ile bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.

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