Paris 2024 Olimpiyatları: Türk Okçuluk Takımı Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı!

2024 Paris Olimpiyatları'nın heyecan dolu üçüncü gününde, Klasik Yay Erkek Milli Takımı, gerçekleştirdiği baskın performansla Hindistan'ı 6-2 yenmeyi başardı ve yarı finale katılma hakkını elde etti.

Heyecan Dolu Müsabakalar

Les Invalides'te düzenlenen karşılaşmada, Türk takımını temsil eden Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, zorlu bir rakiple karşı karşıya geldi. Hindistan adına mücadele eden Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara karşısında mücadele eden milliler, ilk iki seti sırasıyla 57-53 ve 55-52 kazanarak öne geçti.

Üçüncü Set Zorlu Geçti

Üçüncü sette minimal bir farkla 55-54 kaybeden Klasik Yay Milli Takımı, son sette toparlanarak rakibini 57-54 mağlup etti ve toplamda 6-2’lik bir galibiyetle yarı finale yükseldi.

Yarı Fina için Hazırız

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya ile Fransa arasında gerçekleşecek olan eşleşmenin galibiyle mücadele edecek. Ülkemizi uluslararası platformda temsil eden bu sporcularımıza başarılar diliyoruz!