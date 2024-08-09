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Paris 2024 Olimpiyatları: Yelken Erkekler Formula Kite Kategorisinde Altın Madalya Avusturya'nın

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yelken erkekler formula kite kategorisinde Avusturyalı Valentin Bontus altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:18
Paris 2024 Olimpiyatları: Yelken Erkekler Formula Kite Kategorisinde Altın Madalya Avusturya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları kapsamında yelken branşı erkekler formula kite kategorisinde yapılan finallerde etkileyici anlar yaşandı.

Yarışmanın Detayları

Marsilya Marina'da altı etapta düzenlenmesi planlanan yarışlar, beklenmedik olumsuz hava koşulları nedeniyle sadece üçüncü etapta sona erdi.

Ödül ve Kategoriler

Yarışların sonucunda Avusturyalı sporcu Valentin Bontus, altın madalyanın sahibi oldu. Slovenyalı Toni Vodisek gümüş, Singapurlu Maximilian Maeder ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu sonuçlarla birlikte yelken branşında medalleri paylaşan ülkeler arasında çekişmeli bir mücadele gözler önüne serildi.

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