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Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Aysel Önder Gümüş Madalya Kazandı

Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:17
Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Aysel Önder Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Başarı

2024 Paralimpik Oyunları'nda para atletizm alanında dikkat çeken bir başarıya imza atıldı. Kadınlar 400 metre T20 sınıfında Türk milli sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

Final Koşusu ve Derece

Atletizm branşındaki bu önemli final, Stade de France'da gerçekleştirildi. Aysel Önder, eleme turlarında kırdığı dünya ve paralimpik rekoru ile dikkatleri üzerine çekmişti. 54.96'lık derecesi, yarışmaya katılan tüm sporcular arasında en iyi zaman olarak kaydedildi.

Finalde ise Aysel, 55.23'lük süresiyle 2. sırada yer alarak gümüş madalya kazandı. Altın madalyayı Ukrayna'dan Yulia Shuliar (55.16) alırken, bronz madalya Hindistan'dan Deepthi Jeevan Ji'ye (55.45) gitti.

Aysel Önder'in Zaferi Kutlaması

Yarışmanın ardından büyük bir coşku yaşayan Aysel Önder, Türk bayrağı ile birlikte Stade de France'da zafer pozu vererek mutluluğunu paylaştı.

Türkiye'nin Madalya Sayısı Artıyor

Bu başarı ile Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olarak toplam 12'ye yükseldi. Türk sporcuların bu başarılı performansı, ülkemizin spor tarihine bir ekleme daha yapmış oldu.

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