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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Sporculardan Tarihi Başarı

Masa tenisi çiftler kategorisinde milli sporcular Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:14
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Sporculardan Tarihi Başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Büyük Başarı

Masa tenisi çiftler kategorisinde milli temsilcilerimiz Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda MD 8 sınıfında çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Çeyrek Final Yolu

Güney Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan sporcular, son 16 turunda 13 numaralı seribaşı rakipleri Gabriel Copola ve Elias Romero ile mücadele etti. Milli sporcular, karşılaşmayı 13-11, 11-6, 7-11 ve 11-5 set sonuçlarıyla 3-1 kazanarak çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Bir Üst Tura Yükselmek İçin Mücadele

Çeyrek finalde bu akşam TSİ 21.00'de 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim ve Gun Young Kim ile karşılaşacak olan Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, bu maçı kazanarak bronz madalya elde etme şansını yakalayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu önemli karşılaşmayı yakından takip etti.

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