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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milliler Gururlandırdı

Milli sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde ettikleri başarılarla yurda döndü.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:24
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milliler Gururlandırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Başarılar

Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılan milli sporcuların bir kısmı, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde büyük bir coşku ile karşılandı.

Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım'dan Açıklama

Ayhan Yıldırım, Türk sporcuların elde ettiği başarıların ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah 25 madalya ile organizasyonu bitiririz. Başarılarımızdan dolayı mutluyum. Ülkemizi seviyoruz. Milletimiz bize inansın. Ülkemiz adına zirvede olmak için elimizden geleni yapacağız," ifadelerini kullandı.

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Başarısı

Gültekin Karasu, Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü olarak şunları belirtti: "Final maçını İsrail'e karşı oynadık. Farklı duygularla final maçına çıktık. Baştan sona üstün bir oyunla şampiyon olmak güzeldi."

Rehyan Yılmaz'ın Motivasyonu

Rehyan Yılmaz, kazandıkları başarıda takımın güvenin ve motivasyonun önemli rol oynadığını belirtti. "Finalde İsrail'e karşı ayrı bir motivasyonla oynadık. Galibiyetimizi Gazze'deki çocuklarımıza ve Müslüman kardeşlerimize armağan ettim," şeklinde konuştu.

Gol Kraliçesi Sevda Altunoluk

Sevda Altunoluk, organizasyondaki performansından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti: "Zirveye gelmek zordur, zirvede kalmak daha zordur. Başarımızdan dolayı çok mutluyuz."

Öznur Cüre'nin Altın Madalya Sevinci

Öznur Cüre, kadınlar makaralı yayda elde ettiği altın madalya ile ilgili ise, "Türk okçuluğuna 16 yıl sonra böyle değerli bir madalya kazanmak beni çok gururlandırdı," dedi.

Merve Nur Eroğlu ve Sadık Savaş'ın Gümüş Madalya Hedefi

Merve Nur Eroğlu, elde ettikleri gümüş madalyanın arkasındaki emeği vurguladı. Ekip arkadaşları ile güzel bir iş çıkararak kazandıklarını belirtti. Sadık Savaş da, "İnanmış bir ekip ve sporcu grubu vardı. Bu madalyayı buradaki antrenmanlarımız ile kazandık," diye ekledi.

Atıcılıkta Gümüş Madalya

Aysel Özgan, antrenmanları sonucu gümüş madalya kazandığını ve bunun için çok mutlu olduğunu belirtti. "Madalya almak için çok uğraştım," dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandıkları başarılarla gururlanan Türk sporcular, ülkenin uluslararası arenada adını daha da yükseltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edecekler.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

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