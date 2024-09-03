Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Türk Yüzücülerin Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Yüzme Müsabakaları

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzme branşında kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcularımızdan Sümeyye Boyacı, 4'üncülük elde ederken, Sevilay Öztürk 7'nci olarak yarışmayı tamamladı.

Müsabakanın Detayları

Yüzme yarışları Paris La Defense Arena'da gerçekleştirildi. Finallere katılan 8 sporcu arasında yer alan Sümeyye Boyacı, 43.30 saniyelik süresiyle 4'üncü sırayı aldı. Sevilay Öztürk ise 44.19 saniye ile yarışmayı 7'nci sırada bitirdi.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Bu kategoride madalyaları ise Çinli sporcular kazandı. Lu Dong, 37.51 saniyelik derecesi ile altın madalyanın sahibi olurken, Shenggao He 39.93 saniyesi ile gümüş, Yi Liu ise 42.37 saniye ile bronz madalyayı kazanarak podyumda yer aldı.