Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları: Türkiye Milli Takımı'nın Heyecanı

Türkiye, Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyatları'nda 54 kadın ve 48 erkek sporcu ile yer alacak, en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi ise Yusuf Dikeç.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:06
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları: Türkiye Milli Takımı'nın Heyecanı

Olimpiyat Coşkusu Paris'te Başlıyor

2024 Yaz Olimpiyatları, Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Bu önemli etkinlikte Türkiye, 18 farklı branşta 54 kadın ve 48 erkek sporcu ile temsil edilecek.

Takımın En Genç ve En Tecrübeli Sporcuları

Türkiye'nin milli kafilesinde, yüzme branşında yarışacak olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, en genç sporcu unvanını taşırken, 51 yaşındaki Yusuf Dikeç ise en tecrübeli sporcu olarak dikkat çekiyor. Yusuf Dikeç, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki en deneyimli atıcılardan biri olarak dördüncü kez olimpiyatta yer alacak.

İlk Kez Olimpiyat Heyecanı Yaşayacak Sporcular

Olimpiyat takımı kadrosunda 53 sporcu, bu büyük organizasyonda ilk kez yer alacak. Bu sporcular arasında Rümeysa Pelin Kaya, Alperen Acet, Gizem Özer ve Ecem Dönmez gibi isimler bulunuyor.

Yüzme Branşı ve Genç Sporcular

Yüzme branşındaki sporcuların yaş ortalaması 20,87 ile en genç grup olarak öne çıkıyor. En genç sporcu Kuzey Tunçelli, en tecrübeli sporcu ise 26 yaşındaki Berkay Ömer Öğretir.

En Fazla Olimpiyat Görmüş Sporcular

Yusuf Dikeç, olimpiyatlarda toplam dördüncü kez madalya mücadelesi verirken, Türkiye adına dördüncü olimpiyat deneyimini yaşayacak olan diğer sporcular arasında milli yelkenci Deniz Çınar bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyatları, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki önemli bir dönüm noktası olacak ve sporcularımız, en iyisini sergilemek için mücadele verecekler.

İLGİLİ HABERLER

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!