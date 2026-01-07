Pazarlar Spor Lisesi 50 Madalya ile 2025-2026'ya Damga Vurdu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde sporun merkezi haline gelen Pazarlar Spor Lisesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında dikkat çeken bir başarıya imza attı. "85 Öğrenci ile 85 Madalya" sloganıyla yola çıkan okul, katıldığı branşların henüz yarısında 50 madalya ve kupa kazanarak önemli bir rekora ulaştı.

Yıl başında sürdürülen tanıtım faaliyetlerinin ardından 25 farklı ilçeden toplam 85 öğrenciyi bünyesine katan okul, okul sporları müsabakalarında etkili performans sergiledi. Güreş Serbest Stil 65 kilogramda Abdullah Çevik ve Oryantiring Gençler B Kızlar kategorisinde Medine Nur Gökcan, Kütahya İl Birincisi olarak altın madalya kazandı.

Okul Müdürü Gökalp'ten Açıklama

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, başarı grafiği ve teknik detaylar hakkında şunları paylaştı:

"Bu yıl 85 öğrencimizle '85 Madalya' hedefi koymuştuk. Şu ana kadar hentbol kız, badminton kız-erkek, bilek güreşi kız-erkek, futsal kız, güreş ve oryantiring branşlarında toplamda 50 madalya ve kupayı okulumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Henüz yolun yarısındayız; önümüzde erkek futsal, floor curling, bocce, tekvando, wushu sanda, atletizm ve kriket branşlarındaki müsabakalar var. Bu başarı; Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün maddi ve manevi destekleriyle harmanlanan bir vizyonun sonucudur"

