Pazarlar Spor Lisesi 50 Madalya ile 2025-2026'ya Damga Vurdu

Pazarlar Spor Lisesi, 85 öğrencilik kadrosuyla 2025-2026'da katıldığı branşların yarısında 50 madalya ve kupa kazanarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:20
Pazarlar Spor Lisesi 50 Madalya ile 2025-2026'ya Damga Vurdu

Pazarlar Spor Lisesi 50 Madalya ile 2025-2026'ya Damga Vurdu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde sporun merkezi haline gelen Pazarlar Spor Lisesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında dikkat çeken bir başarıya imza attı. "85 Öğrenci ile 85 Madalya" sloganıyla yola çıkan okul, katıldığı branşların henüz yarısında 50 madalya ve kupa kazanarak önemli bir rekora ulaştı.

Yıl başında sürdürülen tanıtım faaliyetlerinin ardından 25 farklı ilçeden toplam 85 öğrenciyi bünyesine katan okul, okul sporları müsabakalarında etkili performans sergiledi. Güreş Serbest Stil 65 kilogramda Abdullah Çevik ve Oryantiring Gençler B Kızlar kategorisinde Medine Nur Gökcan, Kütahya İl Birincisi olarak altın madalya kazandı.

Okul Müdürü Gökalp'ten Açıklama

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, başarı grafiği ve teknik detaylar hakkında şunları paylaştı:

"Bu yıl 85 öğrencimizle '85 Madalya' hedefi koymuştuk. Şu ana kadar hentbol kız, badminton kız-erkek, bilek güreşi kız-erkek, futsal kız, güreş ve oryantiring branşlarında toplamda 50 madalya ve kupayı okulumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Henüz yolun yarısındayız; önümüzde erkek futsal, floor curling, bocce, tekvando, wushu sanda, atletizm ve kriket branşlarındaki müsabakalar var. Bu başarı; Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün maddi ve manevi destekleriyle harmanlanan bir vizyonun sonucudur"

PAZARLAR SPOR LİSESİ, 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA DAMGA VURUYOR. "85 ÖĞRENCİ İLE 85 MADALYA"...

PAZARLAR SPOR LİSESİ, 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA DAMGA VURUYOR. "85 ÖĞRENCİ İLE 85 MADALYA" SLOGANIYLA YOLA ÇIKAN OKUL, KATILDIĞI BRANŞLARIN HENÜZ YARISINDA 50 MADALYA VE KUPA KAZANARAK BÜYÜK BİR REKORA İMZA ATTI.

PAZARLAR SPOR LİSESİ, 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA DAMGA VURUYOR. "85 ÖĞRENCİ İLE 85 MADALYA"...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altekma, 24 yaşındaki İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı
2
Çoruhlu FK, Nizamettin Çalışkan ile orta sahayı güçlendirdi
3
Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu
4
Anthony Musaba: 'Şampiyonluk İçin Tüm Gücümüzle Çalışacağız' | Fenerbahçe
5
Kasımpaşa Antalya Kampında: Emre Belözoğlu Yönetiminde 5’e 2 ve Taktik Antrenmanı
6
Pazarlar Spor Lisesi'nden 50 Madalya ve 10 Ay Burs Müjdesi
7
Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği: 60 Turnuvayla Gençler Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları