Pazarlar Spor Lisesi'nden 50 Madalya ve 10 Ay Burs Müjdesi

Pazarlar Spor Lisesi, Kütahya okul sporlarında 50 madalya kazandı; şampiyon öğrencilere ödül ve 10 ay sürecek burs verildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:57
Pazarlar Spor Lisesi, Kütahya'da düzenlenen okul sporlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Okul, şampiyon öğrencilerine ödül ve eğitim bursu vererek başarısını taçlandırdı.

Rekor: "85 Öğrenci ile 85 Madalya" hedefinde yarı yol

Okulun 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için koyduğu "85 Öğrenci ile 85 Madalya" hedefi doğrultusunda, katıldığı branşların henüz yarısında 50 madalya ve kupa kazanılması büyük sevinç yarattı.

Ziyaretler ve ödüller

Şampiyon öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Çalışkan, Okul Müdürü Muammer Gökalp ve Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Erdinç ile birlikte ilk olarak Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Açıkgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, başarılı sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Ziyaretlerin ikinci durağı ise Pazarlar Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Bilal Demirci, il birincisi olan öğrencilere verdiği sözü tutarak genç sporculara 10 ay boyunca devam edecek eğitim bursu müjdesini verdi. Başkan Demirci, spora verilen desteğin artarak süreceğini ve bundan sonraki müsabakalarda da il birincisi olacak her öğrenciye aynı şekilde ödül ve burs verileceğini duyurdu.

Okul müdüründen başarı değerlendirmesi

Okul Müdürü Muammer Gökalp, yakalanan başarı grafiği ve teknik detaylar hakkında şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl 85 öğrencimizle '85 Madalya' hedefi koymuştuk. Şu ana kadar hentbol kız, badminton kız-erkek, bilek güreşi kız-erkek, futsal kız, güreş ve oryantiring branşlarında toplamda 50 madalya ve kupayı okulumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Henüz yolun yarısındayız; önümüzde erkek futsal, floor curling, bocce, tekvando, wushu sanda, atletizm ve kriket branşlarındaki müsabakalar var. Bu başarı; Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün maddi ve manevi destekleriyle harmanlanan bir vizyonun sonucudur."

Gökalp sözlerini şöyle tamamladı: "Belediye Başkanımızın il birincilerine sağladığı burs desteği, öğrencilerimizi daha çok başarılı olmak için inanılmaz motive etti. Bizlere her zaman destek olan Kaymakamımız Alper Açıkgöz'e, Belediye Başkanımız Bilal Demirci'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Çalışkan'a ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz'e şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz; Pazarlar'dan, Kütahya'dan ve bölgemizden ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek Milli Sporcular çıkarmaktır. Türkiye dereceleri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

