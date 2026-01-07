Pazarlar Spor Lisesi Oryantiringde Tarihi Başlangıç: 1 Kupa, 6 Madalya

Pazarlar Spor Lisesi ilk yılında Oryantiringde 1 kupa ve 6 madalya kazanarak Kütahya’da büyük başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:03
İlk yıl, ilk başarı: Okul birincilikleri ve madalyalarla döndü

Kütahya’da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring İl Yarışları’na bu yıl ilk kez katılan Pazarlar Spor Lisesi, parkurlarda gösterdiği performansla ilçeye gurur verici sonuçlar getirdi.

Okul bünyesinde bu yıl ilk kez kurulan oryantiring takımları, katıldıkları ilk resmi organizasyonda 1 kupa ve 6 madalya kazanarak dikkat çekti. Zorlu arazi ve harita okuma becerisi gerektiren yarışlarda Pazarlar Spor Lisesi sporcusu 9. sınıf öğrencisi Medine Nur Gökçan, rakiplerini geride bırakarak Bireysel Kütahya Şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.

Takım mücadelelerinde de başarılı bir performans ortaya koyan okul, Genç B Kız Takımı ile Kütahya üçüncülüğü kupasını kaldırırken; Genç A Erkek Takımı ise yarışı il beşincisi olarak tamamlayarak geleceğe umutla bakılmasını sağladı.

İl birincisi Medine Nur Gökçan, elde ettiği bu dereceyle 4 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir’de gerçekleştirilecek olan Oryantiring Bölge Yarışları’nda Kütahya’yı temsil etme hakkı kazandı. Pazarlar Spor Lisesi yönetimi, sporcunun bölge yarışlarında da kürsüye çıkacağına inandıklarını belirtti.

Okul idaresi, başarının bir ekip işi olduğunu vurgulayarak destek verenlere teşekkür etti. Takımın kuruluş aşamasında maddi ve manevi katkı sağlayan Milli Sporcu Ahmet Polat ile spor lisesinin her türlü ihtiyacında yanında olan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye şükranlarını sundu.

Pazarlar Spor Lisesi, bu sezonu "ilklerin yılı" olarak değerlendirerek, oryantiring branşında Kütahya’nın yeni parlayan yıldızı olduğunu kanıtlamış oldu.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

