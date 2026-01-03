DOLAR
Pazarspor ikinci yarıya hazır: Çayelispor derbisi öncesi 4-5 transfer hedefi

Pazarspor, Nesine 3. Lig 2025-2026 ikinci yarı hazırlıklarına başladı; Ardeşen hazırlık maçı ve 4-5 transferle Çayelispor derbisine hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:44
Pazarspor ikinci yarıya hazır: Çayelispor derbisi öncesi 4-5 transfer hedefi

Pazarspor ikinci yarı mesaisine başladı

Yeni yılla birlikte sahaya dönen Pazarspor, Nesine 3. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci yarısına hazırlanıyor. Yılbaşı izninin ardından yeniden toplanan mavi-beyazlı ekip, kısa ancak yoğun bir kamp süreciyle lige hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Teknik direktörün değerlendirmesi

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk, hem yeni yıl dileklerini paylaştı hem de ikinci yarı planlamasını değerlendirdi. Öztürk, "Öncelikle tüm Pazarspor ailemizin ve ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Yılbaşı izninin ardından bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık" dedi.

Kamp ve hazırlık maçı

Hazırlık süresinin kısa olduğuna dikkat çeken Öztürk, kamp programının Pazar’da tamamlandığını belirterek, "Pazar günü Ardeşen’de bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Kamp süresi kısa olduğu için çalışmalarımızı burada tamamladık" ifadelerini kullandı.

Transfer hedefleri

İkinci yarı öncesi kadroyu güçlendirme hedefinde olduklarını vurgulayan Öztürk, transfer çalışmalarına dair şunları söyledi: "4-5 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor, sonuçlanmak üzere olan transferler var. Bu takviyeler gerçekleşirse, Pazarspor ikinci yarıda adına yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir."

Derbi heyecanı

Pazarspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çayeli Spor Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşmayı "derbi" olarak nitelendiren Öztürk, centilmenlik vurgusu yaparak, "Coğrafi yakınlık nedeniyle bu maç derbi olarak adlandırılabilir ancak Çayelispor bizim her zaman kardeş kulübümüzdür. Umarım her iki takım da sezon sonunda hedeflediği noktada olur. Maçın önemi ve konsantrasyonu yüksek olacak. Centilmenlik çerçevesinde güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Pazarspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Ligdeki durum

Pazarspor, ilk yarıyı 16 puan ile 11. sırada tamamladı. Teknik heyet ve oyuncular, kısa hazırlık sürecini verimli kullanarak ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

