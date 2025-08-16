Pekin'de Dünya İnsansı Robot Oyunları: Spor, Performans ve Senaryo Yarışları Sürüyor

Pekin'de Dünya İnsansı Robot Oyunları devam ediyor

Dünyanın ilk geniş çaplı insansı robot müsabakası Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), Çin'in başkenti Pekin'de sürüyor. Etkinlik, robotik alanındaki teknolojik ilerlemeleri sergilemeyi ve uygulama odaklı rekabeti ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Günün spor programı

Oyunların ikinci gününde atletizm ile takım sporlarında yoğun bir program gerçekleşti. Yarışlarda 100 metre ve 100 metre engelli koşu, 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları, kick boks karşılaşmaları ve artistik jimnastik finalleri yapıldı.

Senaryo ve performans yarışmaları

Spor müsabakalarının dışında insansı robotlar, pratik yeteneklerini sınayan senaryo yarışmalarında da hüner gösterdi. Robotların bir otel odasını temizlediği otel senaryosu ile reçetede yazılı ilaçları raflardan toplayıp hazırladığı hastane senaryosu gibi uygulamalı müsabakalar düzenlendi. Ayrıca performans dalında solo ve grup dans gösterileri sergilendi.

Katılımcılar ve ölçek

Etkinlik, Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Organizasyona Çin dışından aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Malezyanın da bulunduğu 15 ülke'den 280 ekip katılıyor. Toplamda robotik şirketler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklılar tarafından geliştirilen 500'den fazla insansı robot yarışıyor.

WHRG, yarın sona erecek.

Çin'de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), ülkenin başkenti Pekin'de sürüyor.