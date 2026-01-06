Pendikspor'dan Ozan Demirbağ, Erciyes 38 FK'ya Kiralandı

Erciyes 38 FK, Pendikspor'dan 2008 doğumlu forvet Ozan Demirbağ'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu Antalya kampına dahil oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:37
Pendikspor'dan Ozan Demirbağ, Erciyes 38 FK'ya Kiralandı

Pendikspor'dan Ozan Demirbağ, Erciyes 38 FK'ya Kiralandı

Transfer Detayları

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde Pendikspor'dan Ozan Demirbağ'ı kadrosuna kattı.

Ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendiren mavi-siyahlılar, 2008 doğumlu forvet Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Oyuncu, devre arası hazırlık kampı için bulunduğu Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen genç futbolcunun transferi kulüp tarafından şu sözlerle duyuruldu:

Hoş geldin Ozan Demirbağ. Kulübümüz, Pendikspor’dan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz

ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ, DIŞ TRANSFERDE PENDİKSPOR’DAN OZAN DEMİRBAĞ’I KADROSUNA KATTI.

ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ, DIŞ TRANSFERDE PENDİKSPOR’DAN OZAN DEMİRBAĞ’I KADROSUNA KATTI.

ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ, DIŞ TRANSFERDE PENDİKSPOR’DAN OZAN DEMİRBAĞ’I KADROSUNA KATTI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebzespor, Emre Batuhan Adıgüzel’i Kadrosuna Kattı
2
Beşiktaş, Mert Günok'la Yollarını Ayırdı
3
Nurbade Büber, Karate 1 Seri A’da Türkiye’yi Tiflis’te Temsil Edecek
4
Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda Avantajlı Kayıt
5
Kocaelispor’un Sevindikli’de 75 Dönümlük Modern Spor Üssü Yükseliyor
6
Yalın Yıldız, NextGen EuroLeague Elemeleri’nde Ulm Kadrosunda
7
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları