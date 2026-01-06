Pendikspor'dan Ozan Demirbağ, Erciyes 38 FK'ya Kiralandı

Transfer Detayları

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde Pendikspor'dan Ozan Demirbağ'ı kadrosuna kattı.

Ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendiren mavi-siyahlılar, 2008 doğumlu forvet Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Oyuncu, devre arası hazırlık kampı için bulunduğu Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen genç futbolcunun transferi kulüp tarafından şu sözlerle duyuruldu:

Hoş geldin Ozan Demirbağ. Kulübümüz, Pendikspor’dan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz

