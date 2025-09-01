Pereira: 'Bir Galibiyet Dünyanın En İyisi Yapmaz' — Alanyaspor 2-0 Beşiktaş

Maç Sonrası Joao Pereira'nin Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi.

Pereira, "Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz. Ama geçen hafta maç kaybettik diye de dünyanın en kötü takımı değiliz. Önemli olan bu şekilde çalışıp devam etmek." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda oyuncularının hafta içinde yaptıkları çalışmaları sahada uyguladığını belirten Pereira, "Bunu sahada çok iyi uyguladılar ve ilk yarıda golü de bulduk. İkinci yarıda ise Beşiktaş biraz daha baskılı oynadı. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Baskılı oynamaya çalıştı. Biz de geçiş oyunuyla ikinci golü bulduk. Belki üçü, dördü de bulabilirdik ama maalesef bulamadık. Oyuncularımız yine orada çok güzel işler çıkardılar." dedi.

Pereira, Eyüpspor maçında da iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını hatırlatarak, bugün daha iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

"Söylediğim gibi, bu bir süreç. Gelişmeye devam ediyoruz. Sonuç olarak biz takımız. Herkes forma için mücadele ediyor ve hak eden oynuyor. Örnek verirsek, bugün Ogundu ve İbrahim Kaya ilk 11'de başladılar. İlk defa ilk 11'de oynadılar ve çok iyi performans gösterdiler. Bütün hafta boyunca çalıştıklarımızı anladıklarını gösterdiler. Burada önemli olan oyuncuların anlayıp, yapmaları istenilen şeyi yapması. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum." dedi.

Maçı gol yemeden bitirmenin kendileri için önemine dikkat çeken Pereira, çok iyi çalışan bir oyuncu topluluğuna sahip olduklarını ve bu yüzden kadro kurarken zorlandıklarını belirtti: "Önemli olan bu şekilde çalışıp devam etmek, süreci tamamlamak ve süreci istediğimiz gibi yönlendirebilmek. Burada önemli olan sürekli odaklanmak ve odak halinde çalışmaya devam edebilmek."

Galibiyetin şifresi sorulduğunda Pereira, maça bir hafta boyunca çok iyi çalıştıklarını söyledi. Oyuncularının farklı özelliklerini kullanmak için planlar yaptıklarını aktaran Pereira, Beşiktaş'ın 3 gün önce bir maç oynamış olmasının da etkili olabileceğini belirterek, "Oyuncularım antrenmanlarda her şeyi anladılar, istediğimiz gibi oynadılar." ifadelerini kullandı.