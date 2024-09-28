Peru'da Atıcılık Heyecanı: Gençler Dünya Şampiyonası Başladı

ISSF Gençler Dünya Şampiyonası'nda İlk Gün

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası önemli bir atılım ile başladı. Şampiyonanın ilk günü geride kalırken, Türkiye Atıcılık Federasyonu bazı önemli verileri kamuoyuna açıkladı.

Erkekler Kategorisinde Başarı

Erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde milli sporcu Adnan Efe Uçar 573 puanla 11. sırada yer alırken, Alp Eren Erdur ise 572 puan ile 13. sırayı elde etti.

Kadınlar Kategorisinde Sonuçlar

Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Şimal Yılmaz 565 puan ile 26. sırada, Sudenur Singeç 564 puanla 27. sırada ve Yağmur Tunçer 556 puanla 46. sırada yer aldı.

Takım Performansı

Genç kadınlar kategorisinde temsilcilerimiz, bireysel puanların toplamında 1685 puanla takım halinde 6. sırada kendilerine yer buldu.

Şampiyonanın Devamı

Bu önemli organizasyonun 7 Ekim'de sona ereceği duyuruldu. Türkiye’nin genç atıcıları, uluslararası arenada kendilerini göstermek için mücadele etmeye devam edecek.