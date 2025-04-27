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Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayağı Kahramanmaraş'ta Tamamlandı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş’ta, 27 araç ve 54 sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 23:09
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayağı Kahramanmaraş'ta Tamamlandı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta başarıyla tamamlandı. Yarışlar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlendi.

Bu heyecan verici organizasyona, 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katıldı. Yarışların ilk günü, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda bulunan 10 kilometrelik parkurun 4 kez geçilmesiyle başladı.

İkinci günde verilen startla birlikte, sporcular mukavemet etabını geçtikten sonra seyirci etabında zorlu parkurda mücadele etti. Son etaptaki zıplama rampaları, sulu çukurlar ve dik yokuşlar, yarışmacılara zorlu anlar yaşattı.

Mücadelenin sonucunda genel klasmanda Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir birinci, Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak ikinci, Caner Bal-Ramazan Karaçelik ise üçüncülük elde etti. SSV sınıfında ise Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan birinci, İsrafik Akyüz-Mert Tepe ikinci ve Abdullah Turgut-Arda Şenay üçüncü olarak ödül kazandı.

Yarışların ardından, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Başkanı Sefa Güzelbulut, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Beşen ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir gibi ilgililer katıldı.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Türkiye...

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen organizasyona 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katıldı.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Türkiye...

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen organizasyona 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katıldı.

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