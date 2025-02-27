PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Teknik Direktör Ceza Kararları

PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası verdi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:45
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Teknik Direktör Ceza Kararları

PFDK, Teknik Direktörlere Cezalar Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri hakkında ceza kararlarını açıkladı.

Jose Mourinho'ya 4 Maç Men Cezası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 4 maç men cezası aldı. Tecrübeli teknik adamın bu cezası, takımının lig mücadelesinde önemli bir eksiklik yaratacak.

Okan Buruk'a 1 Maç Men Cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 1 maç men cezası ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, Buruk'un takımının gelecek maçında yer alamamasına neden olacak.

Bu cezalar, Türkiye futbol ligindeki disiplin yönetmeliği çerçevesinde uygulandı ve her iki teknik direktörün de takımlarına etkisi bekleniyor.

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