Pınar Benek, Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Pınar Benek, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı

Karadağ'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli boksör Pınar Benek, memleketi Şırnak'ta büyük bir sevgi ve heyecanla karşılandı.

Karşılama Töreni

Budva kentinde düzenlenen organizasyonda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Benek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indiğinde Valisi Birol Ekici, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Nihat Avcı, ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılandı.

Uludere'ye Geçiş

Karşılama sonrası milli sporcu, araç konvoyu eşliğinde memleketi Uludere ilçesine doğru yola çıktı.

Gelecek Hedefleri

Pınar Benek, gazetecilere verdiği demeçte, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.

Antrenör Yorumları

Benek'in antrenörü Rıdvan Budak, sporcunun finale yükseldiğini ve altın madalyayı kıl payı kaçırdığını ifade ederek, "Pınar Benek başarılı bir performans sergiledi. Gelecek şampiyonalarda daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum," dedi.

Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli sporcu Pınar Benek (sol 2) için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli sporcu Pınar Benek (sol 2) için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.