Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımının 25-30 Ağustos tarihlerinde Riva'da düzenlenecek hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da yarın başlayacak kampa katılacak isimler şöyle:

Kadro

Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar.