DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos'ta Riva'da yapılacak hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:15
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Hazırlık Kampı Kadrosu Açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımının 25-30 Ağustos tarihlerinde Riva'da düzenlenecek hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da yarın başlayacak kampa katılacak isimler şöyle:

Kadro

Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aurora Gaming, EWC Counter-Strike 2'de Dünya İkincisi
2
2027 UCI BMX Dünya Kupası'nın 3. ve 4. Ayağı Sakarya'da
3
ikas Eyüpspor — Corendon Alanyaspor: Trendyol Süper Lig 3. Hafta
4
Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Dinamo Kiev'den 2025-2026 Sonuna Kadar Kiraladı
5
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos
6
Trendyol Süper Lig: Göztepe 0-0 Fenerbahçe — Talisca'nın Penaltısı Lis'te Kaldı
7
Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 Gümüş Madalya Kazandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı