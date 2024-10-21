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Premier Lig ve Diğer Avrupa Liglerinde Son Durum: Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih Zirvede

Lider takımlar, Premier Lig'de Liverpool ve diğer büyük liglerde Barcelona ve Bayern Münih, zirvedeki yerlerini korudu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:04
Premier Lig ve Diğer Avrupa Liglerinde Son Durum: Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih Zirvede

Premier Lig'de Liverpool Liderliğini Sürdürüyor

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek zirvede kalmaya devam etti. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, ilk 8 haftada 7. galibiyetini elde ederek 21 puanla liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Manchester City ise Wolverhampton'ı 2-1 yenerek zirve takibini devam ettirdi. Bu hafta nomeğlup giren Arsenal, Bournemouth'a 2-0 yenilerek bu unvanını kaybetti.

Arsenal'ın Namağlup Unvanı Gitti

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu formasını giydiği Brighton, Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederken, Premier Lig'de 8. hafta, Liverpool'un ardından Manchester City ve Arsenal ile sürüyor.

LaLiga'da Barcelona Fırtınası

İspanya'nın LaLiga'sında lider Barcelona, Sevilla'yı 5-1'lik skorla yenerek 27 puana ulaştı. Robert Lewandowski ve Pablo Torre maçta ikişer gol atarak yıldızlaştı. Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 ile geçti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Atletico Madrid'in Başarılı Performansı

Atletico Madrid, Leganes'i 3-1 mağlup ederken, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Getafe formasıyla Villarreal ile oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçta başlangıç 11'de yer aldı.

Bundesliga'da Bayern Münih Zirvede

Bundesliga'da Bayern Münih, Harry Kane'nin hat-trick yaptığı Stuttgart karşısında 4-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürdü. Leipzig, Mainz'ı 2-0 yenerek zirve yarışını devam ettirdi. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund da St. Pauli'yi 2-1 ile geçerek yükselmeye çalışıyor.

Serie A'da Napoli Önde

İtalya Serie A'da Napoli, Empoli'yi 1-0 mağlup ederek 19 puanla ilk sırada yer aldı. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığı maçta Roma'yı 1-0 yenerken, Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız forma giydi. Juventus, Lazio'yu 1-0 geçerek takipçiliğini sürdürdü.

Ligue 1'de PSG Zirveye Yerleşti

Fransa Ligue 1'de PSG, Strasbourg'u 4-2 yenerek zirveye oturdu. Önceki lider Monaco, Lille ile 0-0 berabere kaldı. Olimpik Marsilya ise Montpellier'i 5-0 mağlup etti.

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