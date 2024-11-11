Premier Lig Zirvesinde Liverpool Farkı Büyütüyor

Premier Lig'de Liverpool Avantajını Arttırdı

Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederek puan farkını açmaya başladı. Darwin Nunez ve Muhammed Salah'ın golleriyle gelen bu galibiyet, Manchester City'nin haftayı mağlubiyetle kapatmasının verdiği avantajı daha da pekiştirdi.

Manchester City, Brighton deplasmanında 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetti ve üst üste ikinci yenilgisini yaşamış oldu. Bu maçta Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ligin 11. haftasında 28 puanla lider konumda bulunan Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Aynı haftada Chelsea ile Arsenal 1-1 berabere kalırken, Brentford evinde Bournemouth'u 3-2 ile geçti ve ligdeki durumunu güçlendirdi.

La Liga'da Barcelona'nın Galibiyet Serisi Sona Erdi

İspanya'da ise Real Sociedad, lider Barcelona'yı konuk ederek 1-0 galip geldi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Zirve takibi yapan Real Madrid, Osasuna'yı evinde 4-0 ile geçerek güçlü bir geri dönüş sergiledi. Arda Güler da bu maçta 75. dakikada oyuna dahil oldu. Ligde 13. haftanın sonucunda Barcelona, 33 puan ile zirvede kalmaya devam ederken, 27 puanda olan Real Madrid ve 26 puana sahip Atletico Madrid onu takip etti.

Bundesliga'da Bayern Münih İstikrarını Koruyor

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, St. Pauli'yi 1-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Bu sonuçla ligin zirvesinde 26 puana ulaştı. Borussia Dortmund, Mainz 05'e 3-1 mağlup olurken, Leipzig ise Borussia Mönchengladbach ile 0-0 berabere kaldı.

Serie A'da Napoli Zirveye Tutunuyor

İtalya Serie A'da Napoli, Inter ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Hakan Çalhanoğlu ise 74. dakikada penaltı atışından faydalanamadı. Atalanta, Fiorentina, Lazio ve Juventus ise galip gelerek zirve mücadelesini sürdürdü.

Ligue 1'de PSG Namağlup Yoluna Devam Ediyor

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), Angers'i 4-2 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Strazburg'da Monaco'nun 3-1 galip gelmesi önemli bir dönüş olarak değerlendirildi. Olimpik Marsilya ise Auxerre karşısında evinde 3-1'lik bir mağlubiyet aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.