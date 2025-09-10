Prolift Giresun Sanayispor'dan Taraftarlara Çağrı: Süper Lig'de Destek Bekleniyor

Prolift Giresun Sanayispor Taraftarlara Çağrı Yaptı

Prolift Giresun Sanayispor'un basın sözcüsü Özgür Yücesan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi hazırlıkları ve taraftar desteği çağrısına ilişkin 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transferler ve kadro

Transferlerin büyük oranda tamamlandığını belirten Yücesan, kadroya 6 yabancı futbolcu dahil ettiklerini ve transfer ettikleri yerli oyuncuların tecrübeli olduğunu ifade etti.

Açılış maçı ve stat bilgisi

Yücesan, takımın ilk maçını kendi sahasında 21 Eylül Pazar günü Bornova Hitab Spor ile oynayacağını açıkladı. Maçların planlandığı statın Çotanak Spor Kompleksi olduğunu, ancak fikstür çakışması halinde 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanabileceğini kaydetti. Bu durumun, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Giresunspor ile fikstürün çakışmasına bağlı olacağını vurguladı.

Taraftara çağrı

Yücesan, bu sezon tüm Giresun'u maç heyecanına ve Süper Lig'de kalıcı olma misyonuna ortak olmaya davet ederek, takımın arkasında durmaları için taraftarlardan destek istedi.