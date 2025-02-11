Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın 210. Yabancı Futbolcusu Oldu

Galatasaray, bonservisini kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile kulüp tarihindeki 210. yabancı futbolcuyu transfer etti. Polonyalı futbolcu, daha önce Fransa'nın Lens takımında 21 maçta 5 gol kaydetmişti.

Galatasaray’ın Yabancı Futbolcu Geçmişi

Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan beri 6 kıta ve 53 ülkeden toplam 207 yabancı futbolcu ile sözleşme imzaladı. Przemyslaw Frankowski ile birlikte bu sayı 210’a ulaştı.

Üçüncü Polonyalı Futbolcu

Frankowski, Galatasaray tarihindeki üçüncü Polonyalı futbolcu oldu. Daha önce kadroda yer alan Roman Kosecki ve Marek Godlewski ile birlikte, Polonya kökenli oyuncuların sayısı 3’e çıkmış oldu.

Transfer Detayları

Galatasaray, Fransız kulübü Lens’ten 1 milyon avro bedelle Frankowski’yi geçici kadrosuna kattı. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 7 milyon avro olarak belirlendi.

Milli Takım Performansı

Przemyslaw Frankowski, Polonya Milli Takımı ile 47 karşılaşmada görev alarak 3 gol kaydetti. İlk milli maçını 23 Mart 2018 tarihinde Nijerya ile oynanan hazırlık maçında oynadı.

Galatasaray’ın Yabancı Futbolcu Profili

Galatasaray, transfer politikası gereği en fazla futbolcuyu Brezilya’dan aldı. Kulüp tarihinde toplamda 25 Brezilyalı oyuncu yer aldı. Yugoslavya 16, Romanya ise 15 oyuncuyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Türk Asıllı Yabancılar

Galatasaray’da Türk asıllı olan 7 futbolcu da forma giydi. Bunlar arasında İsviçre vatandaşı Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok gibi isimler yer alıyor.

Sonuç

Galatasaray, yeni transferi Przemyslaw Frankowski ile birlikte geçmişten gelen yabancı futbolcu geleneğini sürdürmekte ve kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.