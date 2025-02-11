DOLAR
36,01 0,01%
EURO
37,15 -0,02%
ALTIN
3.373,02 -0,39%
BITCOIN
3.535.593,89 -0,82%

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın 210. Yabancı Futbolcusu Oldu

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi transfer ederek tarihindeki 210. yabancı futbolcusunu kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:09
Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın 210. Yabancı Futbolcusu Oldu

Galatasaray, bonservisini kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile kulüp tarihindeki 210. yabancı futbolcuyu transfer etti. Polonyalı futbolcu, daha önce Fransa'nın Lens takımında 21 maçta 5 gol kaydetmişti.

Galatasaray’ın Yabancı Futbolcu Geçmişi

Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan beri 6 kıta ve 53 ülkeden toplam 207 yabancı futbolcu ile sözleşme imzaladı. Przemyslaw Frankowski ile birlikte bu sayı 210’a ulaştı.

Üçüncü Polonyalı Futbolcu

Frankowski, Galatasaray tarihindeki üçüncü Polonyalı futbolcu oldu. Daha önce kadroda yer alan Roman Kosecki ve Marek Godlewski ile birlikte, Polonya kökenli oyuncuların sayısı 3’e çıkmış oldu.

Transfer Detayları

Galatasaray, Fransız kulübü Lens’ten 1 milyon avro bedelle Frankowski’yi geçici kadrosuna kattı. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 7 milyon avro olarak belirlendi.

Milli Takım Performansı

Przemyslaw Frankowski, Polonya Milli Takımı ile 47 karşılaşmada görev alarak 3 gol kaydetti. İlk milli maçını 23 Mart 2018 tarihinde Nijerya ile oynanan hazırlık maçında oynadı.

Galatasaray’ın Yabancı Futbolcu Profili

Galatasaray, transfer politikası gereği en fazla futbolcuyu Brezilya’dan aldı. Kulüp tarihinde toplamda 25 Brezilyalı oyuncu yer aldı. Yugoslavya 16, Romanya ise 15 oyuncuyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Türk Asıllı Yabancılar

Galatasaray’da Türk asıllı olan 7 futbolcu da forma giydi. Bunlar arasında İsviçre vatandaşı Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok gibi isimler yer alıyor.

Sonuç

Galatasaray, yeni transferi Przemyslaw Frankowski ile birlikte geçmişten gelen yabancı futbolcu geleneğini sürdürmekte ve kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor'dan Şok Savunma: Son 4 Maçta Gol Yemediler
2
TFF'den Vanspor ve İnegölspor'a 3 Puan Silme Cezası
3
Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın 210. Yabancı Futbolcusu Oldu
4
Hakan Demir'den Alperen Şengün'e Övgü: 'All-Star Olması Gurur Verici'
5
Tuğçe Çelik, 2028 Olimpiyatları için Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Genç Kadın Epe Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu Hedefi
7
Türkiye, Futgolfte İlk 5 Ülke Arasına Girmeye Hazırlanıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!