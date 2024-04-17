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PSG, Barcelona'yı mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

SG, toplamda 6-4'lük skorla turu geçerek yarı finale yükseldi. Barcelona ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 00:58
PSG, Barcelona'yı mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-2'lik skorla galip gelen PSG, deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Mücadelenin ilk yarısında Ousmane Dembele'nin attığı golle öne geçen PSG, ikinci yarıda Vitinha ve penaltıdan Kylian Mbappe'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Barcelona'nın tek golü ise Raphinha'dan geldi. Ancak Barcelona'yı daha da zor duruma sokan bir gelişme yaşandı. 29. dakikada Ronald Araujo'nun ve 56. dakikada teknik direktör Xavi'nin kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip 9 kişi kaldı.

Bu sonuçla PSG, toplamda 6-4'lük skorla turu geçerek yarı finale yükseldi. Barcelona ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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