R.Madrid formasıyla ilk defa sahaya çıkan Arda Güler hayran bıraktı
İspanya Kral Kupası Son 32 Tur maçında Real Madrid, 4. Lig ekibi Arandina’yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığının ardından ilk kez Real Madrid formasını bu maçta giydi ve 59 dakika sahada kaldı. Arda Güler performansıyla taraftardan tam not aldı. İşte maçın özeti ve gollleri
Arda Güler Arandina maçında mest etti Real Madrid 3-1 Arandina maçın özeti golleri
İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid, 4. Lig temsilcisi Arandina ile karşı karşıya geldi. Eflatun-Beyazlılar, sürprize izin vermeden tur atlamayı hedefliyordu. Maç, El Montecillo Stadı'nda oynandı.
Arda Güler ilk maç performansı ve maçın özeti
Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıkan milli futbolcumuz Arda Güler, etkili bir oyun sergiledi. Ancak serbest vuruşu direğe takıldı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 54. dakikada Joselu'nun penaltı golüyle Real Madrid 1-0 öne geçerken, 55. dakikada Brahim Diaz skoru 2-0 yaptı. Rodrygo'nun 90. dakikadaki golüyle Real Madrid, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Arandina, uzatmalarda bulduğu golle skoru 3-1'e getirse de Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Arda Güler'in ilk maçında 59 dakika sahada kalmasına rağmen skora doğrudan katkı yapamadı. İlk yarıda çektiği şut kaleciden dönerken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.
işte Arda Güler'in ilk maçının golleri ve özeti