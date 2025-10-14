Radomir Djalovic Zecorner Kayserispor'la İlk Antrenmanına Çıktı

Belek'te başlayan idman ısınma ve çift kale maçla tamamlandı

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Radomir Djalovic, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Djalovic yönetimindeki antrenman, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında gerçekleştirildi.

Oyuncular çalışmaya ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla sürdü; son bölümde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

