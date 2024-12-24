RAMS Başakşehir, 2023'ü Süper Lig'in 7. Sırasında Kapatıyor

Sezonu Temmuz ayında açan Başakşehir, 29 resmi maç oynadı. Beş ay süren bu yoğun dönem, UEFA Konferans Ligi eleme maçlarıyla başladı. Takım, 3 eleme turunu geçerek lig aşamasına yükselmeyi başardı, ancak play-off oynama hakkını elde edemeyerek elendi.

Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergilese de, 17 maç sonunda 7. sırada yer alarak yeni yıla giriyor.

Sezona Güçlü Bir Başlangıç

Başakşehir, sezonu 25 Temmuz 2023'te San Marino ekibi La Fiorita ile oynadığı maçla açtı. İlk 10 maçında yenilgisiz kalan turuncu-lacivertli ekip, Konferans Ligi elemelerinde 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte 15 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.

Lige 1-1'lik Çaykur Rizespor berabereliğiyle başlayan Başakşehir, sırayla Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK karşısında galibiyet serisi yakaladı. Ancak, ilk yenilgisini 18 Eylül tarihinde deplasmanda Samsunspor'a karşı aldılar.

Kritik Tarih: 27 Eylül

Başakşehir için 27 Eylül tarihi, adeta bir dönüm noktası haline geldi. Sivasspor'u 2-1 yenmelerinin akabinde, takım sonraki 10 resmi maçı kazanamadı. Çağdaş Atan, bu dönemi "Sezonu erken açan takımlarda bir düşüş olabilir. Bir düşüş bekliyordum ama bu çok uzun sürdü." sözleriyle özetledi.

Bu süreçte, ligde 6, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçı kazanamazken, 3 yenilgi ve 3 beraberlikle zirveyi yakalayamadı. Özellikle Moldova temsilcisi ile oynanan maçta alınan 1-1'lik beraberlik, turuncu-lacivertlilerin morallerini bozdu ve play-off şanslarını zora soktu.

Gol Krallığı Yarışında Piatek Fırtınası

Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, sezonun ilk bölümünde 12 kez gol atarak gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 gol kaydederek toplam "21 gollük" bir mücadelenin altına imza attı.

İç saha performansı ile öne çıkan Başakşehir, evinde oynadığı maçlarda hiç kaybetmedi. Deplasmanda ise tablo pek iç açıcı değil; 9 maçta 5 mağlubiyet alarak 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Yeni yıla 23 puanla 7. sırada giren RAMS Başakşehir, hem ligde hem de Avrupa'da daha iyi sonuçlar almak için çaba harcayacak.