RAMS Başakşehir, La Fiorita ile Karşılaştı

İlk Maçta RAMS Başakşehir ve La Fiorita Karşı Karşıya Geldi

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk maçında RAMS Başakşehir, San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele etti. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşti.

Maç Detayları

Maçın hakemliğini Milos Boskovic (Karadağ) yaparken, yardımcı hakemler Nikola Radulovic ve Vladislav Radenovic ise ona destek verdi.

Takım Kadroları

RAMS Başakşehir kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Muhammed Şengezer

Kemen

Duarte

Opoku

Ömer Ali Şahiner

Onur Ergün

Deniz Türüç

Berkay Özcan

Pelkas

Davidson

Figueiredo

La Fiorita kadrosunda ise şu isimler yer aldı:

Vivan

Marco Mazzotti

Pezzi

Scipioni

Greco

Cicarelli

Nicola Mazzotti

Guerri

Modugna

Semprini

Casolla

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini (solda) ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan (sağda) tokalaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehirli oyuncu Berkay Özcan (10), La Fioritalı rakibiyle mücadele etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehirli oyuncu Berkay Özcan (10), La Fioritalı rakibiyle mücadele etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehirli oyuncu Berkay Özcan (10), La Fioritalı rakibiyle mücadele etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehirli oyuncu Berkay Özcan (10), La Fioritalı rakibiyle mücadele etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehirli oyuncu Berkay Özcan (10), La Fioritalı rakibiyle mücadele etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir oyuncuları attıkları golden sonra sevinç yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir oyuncuları attıkları golden sonra sevinç yaşadı.