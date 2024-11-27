RAMS Başakşehir, Petrocub ile 4. Hafta Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir-Petrocub Maçı Detayları
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Moldova'nın Petrocub takımını konuk ediyor. 4. hafta maçının oynanacağı stat ve hakem kadrosu belli oldu.
Maç Bilgileri
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)
Takım Kadroları
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Kemen, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo
Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Lungu, Diallo, Platica, Demian, Ambros, Lupan
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