Rams Global Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazırlanıyor

Rams Global Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor ile oynayacağı maça yönelik yoğun hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:38
Rams Global Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazırlanıyor

Rams Global Cizre Belediyespor, Hazırlıklarını Tamamlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 23. haftasında karşılaşacağı On Hotels Alanya Belediyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda, başantrenör Burak Köse ve yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, Cıvıldak, alacakları sonuçla ilgili umutlu açıklamalarda bulundu.

Zor Bir Maç Bekliyoruz

Cıvıldak, "Zor bir maç olacak; oyuncularım en iyi sonuçları almak için mücadele edecek. Ligin son 4 maçından en az 3’ünü kazanmak istiyoruz. İki maçımızı sahamızda oynayacağız. Alanya deplasmanı zorlu bir ortam, çünkü onlar ilk 8’e kalmak için savaşıyorlar. Ancak biz de bu zorluğun üstesinden gelmek için hazırız" şeklinde konuştu.

Cıvıldak, ayrıca, Alanya maçından sonra sahalarında en büyük rakipleriyle mücadele edeceklerini belirtti. TÜRŞAD, Akkuş Belediye ve İstanbul Gençlik ile oynayacakları maçları kazanarak taraftarlarının gönlünü almak istediklerini ekledi.

Emre Batur'dan Moral Verici Açıklama

Takım oyuncularından Emre Batur ise, "Şu an zorlu bir periyota gireceğiz. Son 4 hafta kaldı ve bu haftaları en iyi şekilde geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bunu başarırız. Gücümüz var ve bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 23. haftasında...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 23. haftasında konuk olacağı On Hotels Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 23. haftasında...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 23. haftasında konuk olacağı On Hotels Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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