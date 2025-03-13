Rangers-Fenerbahçe Rövanşı: Mourinho'dan Taktik Değişiklikler

Fenerbahçe, Rangers karşısındaki rövanşta teknik direktör Jose Mourinho'nun 3 değişiklik yaptığı kadrosunu sahaya sürdü.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:01
Rangers-Fenerbahçe Rövanşı: Mourinho'dan Taktik Değişiklikler

Fenerbahçe'de Değişiklikler Dikkat Çekti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde önemli değişikliklerle sahaya çıktı. Mourinho, ilk maçın kadrosunda bir zorunlu, toplamda 3 değişiklik yaptı.

Sakatlık ve Teknik Karar

Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle ilk 11'de gördüğümüz Çağlar Söyüncü'yü kadroya dahil etmedi. Bunun yanı sıra Dusan Tadic ve Edin Dzeko da kulübeye çekildi. Bu oyuncuların yerine Bright Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Anderson Talisca ilk 11'de yer aldı.

Yedekler ve Savunma Düzeni

Mourinho, kalede yine İrfan Can Eğribayatı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek olarak oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic görev alırken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues oynadı. Hücum hattında ise Anderson Talisca ile Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski’nin önünde forma giydi.

Üç Eksikle Maça Çıkıldı

Fenerbahçe, Rangers karşısında toplamda 3 oyuncusundan yararlanamamanın sıkıntısını yaşadı. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığının yanı sıra, Allan Saint-Maximin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

İsmail Yüksek'in Durumu

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Rangers kafilesine dahil edilmişken, ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta oynanan Alanyaspor karşılaşmasında forma giymişti.

Tadic ve Dzeko Yedekte, Fred Kaptan

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, bu önemli maçta yedek kulübesinde yer aldı. Bu ikilin yokluğunda Fred kaptanlık yaptı.

Kart Ceza Sınırında Oyun

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, sarı kart ceza sınırındaydılar. Eğer bu oyuncular kart görürse, çeyrek finalin ilk maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca yedekler arasında bulunan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de benzer bir durumdalar.

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