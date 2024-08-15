Rapid Wien ve Trabzonspor Arasındaki Rövanş Maçının Detayları

Rapid Wien - Trabzonspor Maçı Hakkında Detaylar
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında, Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile Türk ekibi Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Maç Bilgileri
Stat: Allianz Stadyumu
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Takım Kadroları
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Trezeguet, Draguş