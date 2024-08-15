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Rapid Wien ve Trabzonspor Arasındaki Rövanş Maçının Detayları

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ve Trabzonspor müsabakası gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:18
Rapid Wien ve Trabzonspor Arasındaki Rövanş Maçının Detayları

Rapid Wien - Trabzonspor Maçı Hakkında Detaylar

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında, Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile Türk ekibi Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Maç Bilgileri

Stat: Allianz Stadyumu

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)

Takım Kadroları

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Trezeguet, Draguş

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